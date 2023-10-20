Юристка Трампа призналась в заговоре для вмешательства в выборы
Защитница экспрезидента США Дональда Трампа Сидни Пауэлл призналась в незаконном вмешательстве в избирательный процесс на президентских выборах 2020 года, чтобы сфальсифицировать результаты голосования
Об этом сообщает АР.
"Она признала себя виновной в совершении шести преступлений, которые касались заговора с целью умышленного вмешательства в исполнение избирательных обязанностей", - говорится в сообщении.
Юристка Трампа Сидни Пауэл завила, что за сговор и вмешательство в избирательный процесс 2020 года на выборах президента в США, в частности, в штате Джорджия, который был важным для Трампа, она пройдет испытательный срок, выплатит штраф и официально будет извиняться перед штатом.
"В рамках соглашения, она отбудет шесть лет испытательного срока, выплатит 6 тыс. долл. штрафа и напишет письмо-извинение в штат Джорджия и его жителей. Она также сделала заявление для прокуроров и согласилась правдиво свидетельствовать против соответчиков во время будущих судебных процессов", - пишет АР.
Сначала Пауэлл, Трампа и еще 17 их единомышленников обвиняли в рэкете и еще в шести пунктах в рамках широкомасштабной схемы сохранения президента-республиканца во власти после проигрыша Трампа 2020 демократу Джо Байдену. Прокуроры считают, что Пауэлл также была привлечена к несанкционированному излому избирательного оборудования в сельском округе Джорджия.
- 26 сентября суд штата Нью-Йорк признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве по делу по иску генпрокурора штата Летиции Джеймс.
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