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Юрист объяснил, почему необходимо ликвидировать систему территориальных центров комплектования

26 августа, 2023 суббота
18:57
Война с Россией

Юрист Леонтьев Олег считает, что замена одного военкома на другого не меняет систему и сетку тех военкоматов, которые еще остались с советских времен и несут большую негативную нагрузку

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Я считаю, как и многие специалисты, причастные к военной тематике, что необходимо ликвидировать систему территориальных центров комплектования или военкоматов. Потому что сегодня замена одного военкома на другого не приводит к ликвидации коррупции. Замена одних людей на других не меняет систему. А если командиры военных частей, бригад сами набирали бы, зная, кто им нужен, сколько людей, каких специалистов, то было бы лучше и эффективнее", - отметил юрист.

Олег Леонтьев привел пример из практики, чтобы продемонстрировать, как работает система военкоматов.

"К одному из военкоматов пришла разнарядка, что нужно восемь человек мобилизовать в ту или иную воинскую часть. В ТЦК уже есть пятеро пригодных к военной службе, а больше не могут сейчас где-то набрать. Поэтому вызывают повестками еще трех человек, которые ограниченно годные. Часто среди них бывают с такими болезнями, которые командиры не очень любят, например, лица с ментальными расстройствами, психическими заболеваниями или злоупотребляющие сильнодействующими препаратами. Вот и берут пять человек полностью пригодных к военной службе, а тремя ограниченно пригодными "разбавляют". Потом в воинской части с ними всеми общается командование и выясняет, кто к чему, где и как служил, также спрашивают о состоянии здоровья, есть ли какие-то жалобы. Ну и кто-то из ограниченно годных говорит, допустим, что он шизофреник. Конечно, командиры не хотят таких людей допускать, потому что имеют определенные оговорки. Соответственно, пятерых оставляют, а тех трех ограниченно пригодных отправляют обратно в военкомат. Но проходит некоторое время другой воинской части нужно еще снова пополнить свой штат. И военком опять же дает определенное количество полностью годных и добавляет ограниченно годных. Возникает вопрос: Зачем тратить ресурсы? А если у командира бригады был бы ресурс и возможность самому призывать в свою воинскую часть людей, которые ему нужны", - отметил Леонтьев.

Адвокат добавил, что к нему обратился военнослужащий, желающий служить в одной из штурмовых бригад, а не в тыловой части, где проходит сейчас службу.

"Есть очень много мотивированных людей, которые хотят служить, но сетка, вот это сито военкоматов, территориальных центров комплектования, которые еще остались с тех советских времен, несут очень большую негативную нагрузку. Они препятствуют действительно мотивированным людям служить, поступать на службу в ту военную часть, в которую они хотят", - объяснил правовед.

Что известно о ситуации с ТЦК и СП

После публикации расследования журналистов "Украинской правды" "Батальон "Испания" о приобретении виллы начальником Одесского областного территориального центра комплектования Евгением Борисовым в конце 2022 года власти начали проверки ТЦК и СП.

Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья. Ее стоимость – почти 4 млн евро.

Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку. Жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен".

Однако президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым и поручил его уволить.

28 июня стало известно, что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК.

Минобороны пообещало жестко реагировать и привлечь к ответственности военных за недостойное поведение.

4 июля стало известно, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил нового руководителя Одесского ТЦК. Им стал полковник Александр Охрименко.

По состоянию на 26 июля рабочие группы Минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по поводу коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.

Президент Украины в пятницу, 11 августа, провел заседание Совета национальной безопасности и обороны: по результатам Зеленский заявил об увольнении всех областных военкомов и назначении на их места офицеров, прошедших фронт

Общество
Украина
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