Юрист Маляр стала заместителем министра обороны по вопросам информполитики

Об этом она написала в Facebook.



Маляр возглавит направление стратегических коммуникаций и информационной политики.



"Профессионально темой стратегических коммуникаций в секторе безопасности и обороны я занимаюсь с тех пор как началась война. Уже тогда стало очевидно, что Российская Федерация ведет ее как военными, так и невоенными методами. Поэтому, нужно было быстро организовать защиту Украины в информационном пространстве и овладевать навыки ведения гибридной (асимметричной) войны", - написала она.



Юрист напомнила, что сейчас сотрудничает с Академией СБУ по практическому курсу стратегических коммуникаций для сотрудников сектора безопасности и обороны.



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"Теоретически такие знания и навыки получить невозможно, так как приобретаются они в гибридных боях с врагом. Именно поэтому, нашими разработками и проведенными операциям интересуются другие страны, а Центр информации и документации НАТО стал соорганизатором учений для наших военных, которые мы совместно проводим", - написала Маляр.



По ее словам, концепцию "стратегических коммуникаций" страны НАТО и ЕС предлагают использовать как альтернативу враждебным действиям РФ.



"Эта концепция уже закреплена в Стратегии военной безопасности Украины. Согласно ей, комплексная оборона Украины как комплекс мероприятий, содержит превентивные действия и упорное сопротивление не только на суше, на море, в воздушном и киберпространстве, но и в информационном пространстве", - подытожила она.

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