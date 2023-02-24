"Юридический Рамштайн" соберется в Украине, - генпрокурор Андрей Костин
Генпрокурор Андрей Костин заявил, что "юридический Рамштайн" соберется в Украине
Об этом сообщили 24 февраля в telegram-канале Офиса генерального прокурора.
"Ровно год Украина противостоит полномасштабной, неспровоцированной и жестокой агрессии РФ. Агрессии, которая стала первопричиной десятков тысяч военных преступлений, совершенных на нашей земле. Более того! Этим актом агрессии Россия посягнула на самые основы мирового порядка, принципы и ценности, по которым человечество живет со времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
24 февраля президент анонсировал конференцию United for Justice - "Объединенные ради справедливости".
"Собираем международных партнеров и друзей в формате "юридического Рамштайна". Как сказал президент, будем говорить о всех возможностях, реакциях и решениях. Это и работа Joint Investigation Team в составе Украины, Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Словакии и Румынии, и правовые аспекты создания Специального трибунала за преступления агрессии, а также механизм компенсации причиненного ущерба", - говорится в сообщении.
Отмечено, что будут отдельные панельные дискуссии, посвященные расследованию и преследованию преступлений геноцида, сексуального насилия, военных преступлений против окружающей среды.
- 24 февраля президент Владимир Зеленский заявил , что у Украины есть все для победы над Россией, и подчеркнул, что ожидает ее в этом году.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.24
Покупка 39.24Продажа 39.87
-
EUR
Покупка 41.1Продажа 41.98
- Актуальное
- Важное