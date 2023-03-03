Об этом Андрей Костин рассказал в комментарии РБК-Украина.

Генеральный прокурор отметил, что конференция United for Justice 3 марта будет охватывать все элементы ответственности России, страны-агрессора. И именно он должен стать "юридическим Рамштайном" и забрать всех причастных к привлечению РФ к ответственности не только в Украине, но и в мире.

"Здесь мы будем говорить обо всем - и об ответственности на национальном уровне, на уровне МКС, о создании Спецтрибунала, механизме компенсации, таких самых тяжких преступлениях, как геноцид, преступления против детей, преступлениях, связанных с сексуальным насилием в условиях конфликта. Все эти компоненты будут рассматриваться на этой конференции", – отметил Костин.