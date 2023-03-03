"Юридический Рамштайн": Костин рассказал о конференции United for Justice по привлечению РФ к ответственности
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал о конференции United for Justice, которая состоится 3 марта. Она должна объединить мировые усилия для привлечения РФ к ответственности
Об этом Андрей Костин рассказал в комментарии РБК-Украина.
Генеральный прокурор отметил, что конференция United for Justice 3 марта будет охватывать все элементы ответственности России, страны-агрессора. И именно он должен стать "юридическим Рамштайном" и забрать всех причастных к привлечению РФ к ответственности не только в Украине, но и в мире.
"Здесь мы будем говорить обо всем - и об ответственности на национальном уровне, на уровне МКС, о создании Спецтрибунала, механизме компенсации, таких самых тяжких преступлениях, как геноцид, преступления против детей, преступлениях, связанных с сексуальным насилием в условиях конфликта. Все эти компоненты будут рассматриваться на этой конференции", – отметил Костин.
- Напомним, анонс конференции состоялся 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения. Отмечалось, что международные партнеры соберутся на "юридический рамштайн" в Украине.
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