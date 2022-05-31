Об этом сообщает Sky News.

Во время двухдневной координационной встречи в Гааге подписано соглашение о присоединении Литвы, Польши и Украины к Совместной следственной группе, которая поможет координировать обмен доказательствами зверств. Они будут работать вместе с Эстонией, Латвией и Словакией, которые уже входили в группу.

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заявил, что совместная работа подчеркивает приверженность международного сообщества верховенству права.

"Я думаю, что это свидетельствует о том, что существует общий фронт законности, который абсолютно необходим не только для Украины, но и для продолжения мира и безопасности во всем мире", - сказал он.

Также Хан добавил, что намерен открыть офис в столице Украины.

"Мы не можем прилетать и улетать. В следующие несколько недель мы будем работать над открытием офиса в Киеве. Мы уже его видели, у нас очень хорошее сотрудничество с генеральным прокурором. Я думаю, что это очень важно", - сказал прокурор МКС, информирует Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что 17 мая в Украину было направлено самое большое количество экспертов, сотрудников Офиса и специалистов Нидерландов за всю историю существования Офиса прокуратуры МУС.

Прокурор также отметил, что кроме шести стран, являющихся членами Совместной следственной группы (Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Украина), есть 13 других государств, которые "ведут структурные расследования, и я это приветствую".

"Мы должны идти глубже, использовать технологии, искусственный интеллект, "облака", использовать разные инструменты не только для того, чтобы положить судьям надежные дела, но и чтобы мы могли предоставить неопровержимые доказательства национальным властям, чтобы они смогли использовать свое законодательство. Мы не можем терпеть преступления, которые мы видим в Украине", – подчеркнул Хан.

Во вторник, 31 мая, украинский суд признал двух российских солдат виновными в военных преступлениях за обстрелы гражданских зданий и приговорил обоих к 11 с половиной годам лишения свободы.

Первый приговор российским оккупантам за военные преступления на территории Украины был оглашен 23 мая. Соломенский районный суд Киева приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя в Сумской области.

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