"Юридически это возможно, а политически необходимо": В Эстонии работает над конфискацией российских активов в пользу Украины
Министерства иностранных дел и юстиции Эстонии вернулись к вопросу об использовании замороженных российских активов для помощи Украине и готовят решение в течение месяца
Об этом говорится в материале ERR.
Отмечается, что в прошлый четверг, 29 декабря, кабинет министров Эстонии поставил перед ведомствами задачу проработать правовую сторону вопроса конфискации российских активов, замороженных в стране.
По словам эстонского министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, цель состоит в том, чтобы создать основу для дальнейшего использования этих замороженных активов для восстановления Украины.
"Заморозка означает, что имущество, скажем так, стоит. Образно говоря, находится во взвешенном состоянии. Цель должна быть в том, чтобы этот большой ресурс направить на восстановление, в поддержку Украины", – пояснил он.
Рейнсал уверен, что создание правовых условий для этого решения необходимо и оно станет важным прецедентом.
"В перспективе это существенно ослабит Россию, запугивает агрессора. Итак, политическое обоснование для него есть. Что касается поиска юридического обоснования, то сейчас в Европе правило, что отчуждение имущества возможно, если есть конкретное решение суда. В частности, например, в случае уголовного делопроизводства – конфискация", – подчеркнул глава МИД.
Он добавил, что международное право в целом предусматривает механизм компенсации со стороны причинившей вред стороны и считает, "что в этом смысле юридически это возможно, а политически крайне необходимо сделать".
Ожидается, что в течение месяца правительство Эстонии получит конкретный список предложений и на их основе будут принимать дальнейшие решения.
- Напомним, что Эстония в рамках санкций ЕС против России за войну заморозила в стране активы россиян на десятки миллионов евро, большинство связано с двумя олигархами.
- Также накануне стало известно, что Германия готова арестовать российские активы в пользу Украины, но при определенных условиях.
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