Об этом говорится в материале ERR.

Отмечается, что в прошлый четверг, 29 декабря, кабинет министров Эстонии поставил перед ведомствами задачу проработать правовую сторону вопроса конфискации российских активов, замороженных в стране.

По словам эстонского министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, цель состоит в том, чтобы создать основу для дальнейшего использования этих замороженных активов для восстановления Украины.

"Заморозка означает, что имущество, скажем так, стоит. Образно говоря, находится во взвешенном состоянии. Цель должна быть в том, чтобы этот большой ресурс направить на восстановление, в поддержку Украины", – пояснил он.

Рейнсал уверен, что создание правовых условий для этого решения необходимо и оно станет важным прецедентом.

"В перспективе это существенно ослабит Россию, запугивает агрессора. Итак, политическое обоснование для него есть. Что касается поиска юридического обоснования, то сейчас в Европе правило, что отчуждение имущества возможно, если есть конкретное решение суда. В частности, например, в случае уголовного делопроизводства – конфискация", – подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что международное право в целом предусматривает механизм компенсации со стороны причинившей вред стороны и считает, "что в этом смысле юридически это возможно, а политически крайне необходимо сделать".

Ожидается, что в течение месяца правительство Эстонии получит конкретный список предложений и на их основе будут принимать дальнейшие решения.

Напомним, что Эстония в рамках санкций ЕС против России за войну заморозила в стране активы россиян на десятки миллионов евро, большинство связано с двумя олигархами.

Также накануне стало известно, что Германия готова арестовать российские активы в пользу Украины, но при определенных условиях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb