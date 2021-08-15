Юноши, которые избили фотокора "Букв", извинились перед ним в присутствии Белецкого

Во время разговора присутствовал главный организатор вчерашней акции в центре столицы Украины Андрей Белецкий, после которой случился данный инцидент, сообщает Еспресо.TV .

По словам нападающих , к ним подошли двое неизвестных молодых людей, которые сказали, что корреспондент "Букв" якобы фотографирует участников акции "Остановим капитуляции", а затем "сливает информацию" людям, которые угрожают националистам.





"Просто нам так донесли информацию Это были не наши. А я просто повелся на эту информацию ... Была информация, что он сливает активистов-националистов. Делает фото и потом сливает информацию ... Ко мне подошли ребята уже к концу акции и сказали, что конкретно ты делаешь фотографии и сливаешь их. Именно активистов, которые были на акции ", - пояснил один из парней.



Кужельный, в свою очередь, напомнил, что сначала показал журналистское удостоверение, а уже после этого его начали бить.

"После того, как я показал удостоверение, меня начали бить. Вы понимаете, что это было нападение? ", - спросил он.







"Хочу извиниться за данную ситуацию и свои действия ... Нам просто сказали ложную информацию о том, что ты делал плохие дела по отношению к нашим людям ... Поэтому я искренне извиняюсь за это. Если сможешь простить, то простишь. Если не сможешь простить - то твое право ", - пояснил один из нападавших.

Нападавшие, которым 18 и 19 лет соответственно, извинились корреспондента "букв".

Андрей Белецкий, который был при разговоре, назвал такие перепрошування "не слишком искренними".

По словам ребят, они не являются членами "Нацкорпуса" и "Азова".

По факту избиения Александра Кужельного открыто уголовное производство.

Нападение на него произошло после финальной части акции Азовского движения и партии "Национальный корпус" рядом с домом в Мариининському парка, где находится помещение президента Владимира Зеленского.

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