Юношеская сборная Украины по футболу героически победила Португалию в отборе на Евро-2022
В 3-м туре отборочного раунда Евро-2022 юношеская сборная Украины U-17 победила сверстников из Португалии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинская команда дважды уступала по ходу встречи, но сумела отыграться. Голами отличились Алексей Гусев, Никита Дзен и Дмитрий Кремчанин. Победный мяч был забит на 81-й минуте.
После 3-х матчей сборная Украины U-17 возглавила группу 11 с 6 очками. Такое же количество очков у португальцев. Следом идут Уэльс (4 балла) и Казахстан (1).
В элитный раунд квалификации, который пройдет весной 2022 года, выйдут по две сильнейшие сборные 13 групп, а также четыре лучшие команды, которые займут третье место по результатам встреч с первой и второй сборными своей четверки. Сборные Нидерландов и Испании получили прямые пропуски в элит-раунд.
Сборная Израиля на правах хозяина Евро получила автоматическую путевку в финальную стадию турнира, которая пройдет в мае 2022 года. Туда же попадут победители восьми групп элит-раунда и семь лучших команд.
Евро-2022 (U-17)
Квалификационный раунд. 3-й тур
Группа 11
16 ноября
Украина U-17 – Португалия U-17 3:2
Голы : Гусев, 43, Дзен, 61, Кремчанин, 81 - Гонсалвеш, 13 (пен.), Родригеш, 57
- Напомним, 23 октября сборная Украины U-21 победила Фарерские острова в отборе на Евро-2023.
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