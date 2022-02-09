Юношеская Лига УЕФА: "Динамо" U-19 победило сверстников из Испании по пенальти
В 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА киевское "Динамо" U-19 победило сверстников из испанского "Депортиво"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Основное время встречи завершилось вничью 2:2. За "Динамо" U-19 забили Антон Царенко и Александр Яцик, но после этого победителя пришлось определять в серии пенальти.
По пенальти динамовцы оказались сильнее сверстников с "Депортиво" - 3:2.
Соперник "Динамо" в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА определится позже.
Юношеская Лига УЕФА
1/16 финала
9 февраля
"Депортиво" U-19 (Испания) – "Динамо" U-19 (Украина) 2:2 (2:3 по пенальти)
Голы: Нахера, 4, Лопес, 26 – Царенко, 7, Яцик, 75
- 30 декабря сенегальский форвард киевского "Динамо" U-19 Самба Диалло подтвердил, что к нему есть интерес от мюнхенской "Баварии".
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