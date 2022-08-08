Об этом говорится на официальной странице Министерства.

Отмечается, что новое приложение "НУМО развивающие игры" содержит игры, рисунки, задачи и интересные истории для детей 3–6 лет.

Это бесплатная программа на украинском языке с разнообразными интерактивными играми для детей дошкольного возраста, в том числе с задачами для изучения языка и математики, для развития логики, творчества и других важных навыков.

Как сообщает МОН, "НУМО развивающие игры" может работать и в режиме офлайн. Для этого приложение нужно загрузить и пройти краткую регистрацию.

"Это важно, ведь в нынешних условиях семьи проводят много времени в убежищах, дороге или пытаются адаптироваться к новому месту, где не всегда доступен интернет", - говорится в сообщении Министерства.

Игры и развивающие задачи делятся по таким категориям:

по возрасту (до 3 лет, 3–4 года, 4–5 лет, 5–6 лет);

по сложности (различные тематические уровни для каждой возрастной категории);

по формату (задания, игры, рисунки и интересные истории, которые помогут обогатить знания и развить важные навыки ребенка).

Загрузить приложение можно в AppStore и Play Market.