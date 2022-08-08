ЮНИСЕФ запускает приложение с развивающими играми для дошкольников
Министерство образования и науки Украины анонсировало развивающее приложение для детей, созданное экспертами ЮНИСЕФ Украина и ЮНИСЕФ Черногория в сотрудничестве с Министерством образования Черногории и компанией "SoftServe" в рамках благотворительной платформы "Open Tech"
Об этом говорится на официальной странице Министерства.
Отмечается, что новое приложение "НУМО развивающие игры" содержит игры, рисунки, задачи и интересные истории для детей 3–6 лет.
Это бесплатная программа на украинском языке с разнообразными интерактивными играми для детей дошкольного возраста, в том числе с задачами для изучения языка и математики, для развития логики, творчества и других важных навыков.
Как сообщает МОН, "НУМО развивающие игры" может работать и в режиме офлайн. Для этого приложение нужно загрузить и пройти краткую регистрацию.
"Это важно, ведь в нынешних условиях семьи проводят много времени в убежищах, дороге или пытаются адаптироваться к новому месту, где не всегда доступен интернет", - говорится в сообщении Министерства.
Игры и развивающие задачи делятся по таким категориям:
- по возрасту (до 3 лет, 3–4 года, 4–5 лет, 5–6 лет);
- по сложности (различные тематические уровни для каждой возрастной категории);
- по формату (задания, игры, рисунки и интересные истории, которые помогут обогатить знания и развить важные навыки ребенка).
Загрузить приложение можно в AppStore и Play Market.
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