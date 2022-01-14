ЮНИСЕФ: в декабре некоторые бедные страны отказались от более 100 млн доз COVID-вакцины

Об этом сказала директор отдела поставок ЮНИСЕФ Этлева Кадилли, передает Reuters.



"Более 100 млн доз не были приняты только за декабрь", - отметила она.



Кадилли уточнила, что отказывались от препарата в основном из-за короткого срока годности. Бедные страны не всегда могут хранить вакцину в надлежащих условиях. Другой причиной является сильное недоверие граждан к вакцинам.



По программе COVAX 144 государства получили около 987 млн доз вакцины от коронавируса, из них около 681 млн доз предоставили развивающимся странам. Так, 30 стран, в том числе Конго и Нигерия, использовали менее половины полученных доз.



По статистике ВОЗ, в январе полностью вакцинировались от коронавируса 67% граждан богатых стран, а только 8% населения бедных имеют по крайней мере одну прививку.

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