ЮНИСЕФ: в декабре некоторые бедные страны отказались от более 100 млн доз COVID-вакцины
В декабре несколько бедных стран не приняли более 100 млн доз вакцины от коронавируса, переданных им по программе COVAX
Об этом сказала директор отдела поставок ЮНИСЕФ Этлева Кадилли, передает Reuters.
"Более 100 млн доз не были приняты только за декабрь", - отметила она.
Кадилли уточнила, что отказывались от препарата в основном из-за короткого срока годности. Бедные страны не всегда могут хранить вакцину в надлежащих условиях. Другой причиной является сильное недоверие граждан к вакцинам.
По программе COVAX 144 государства получили около 987 млн доз вакцины от коронавируса, из них около 681 млн доз предоставили развивающимся странам. Так, 30 стран, в том числе Конго и Нигерия, использовали менее половины полученных доз.
По статистике ВОЗ, в январе полностью вакцинировались от коронавируса 67% граждан богатых стран, а только 8% населения бедных имеют по крайней мере одну прививку.
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