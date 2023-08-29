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ЮНИСЕФ при поддержке правительства Японии передал Украине 3 тыс. доз вакцин против гепатита А

29 августа, 2023 вторник
16:30
Здоровье

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) при финансовой поддержке правительства Японии закупило и доставило в Украину три тысячи доз вакцин против гепатита А: она необходима для регионов, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин указал, что вакцинация может предотвратить гепатит А, однако прививки против этой вирусной болезни не входят в перечень профилактических.

"Прививки против гепатита А не входят в календарь профилактических прививок, но рекомендованы детям и взрослым. Вакцина, которую предоставили международные партнеры, будет распределена при необходимости, учитывая существующие риски на пострадавших территориях", - проинформировал Кузин.

Указано, что инфицироваться гепатитом А можно за употребления загрязненной питьевой воды или продуктов, приготовленных без соблюдения санитарных норм.

Отмечается, что закупка вакцины прошла по запросу Министерства здравоохранения Украины после подрыва российскими террористами Каховской ГЭС.

"ЮНИСЕФ поддерживает Министерство здравоохранения Украины в предотвращении возможных вспышек инфекционных заболеваний в пострадавших районах Херсонской и Николаевской областей. Эта вакцина поможет защитить детей и взрослых от гепатита А, что составляет дополнительную угрозу для их здоровья вследствие затопления, вызванного подрывом" – прокомментировал председатель Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин.

Справочно. Гепатит А – вирусная инфекция, поражающая печень и может вызвать заболевания средней и тяжелой степени. Симптомы включают лихорадку, недомогание, диарею, тошноту, дискомфорт в животе, темную мочу и желтуху. Чаще болеют взрослые, тяжелые формы заболевания и летальные случаи тоже более вероятны в старшем возрасте.

  • 3 апреля ЮНИСЕФ доставил в Украину 35 200 доз комбинированной вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК). Препараты были предоставлены бесплатно как гуманитарная помощь.
Общество
Украина
ООН
Медицина
Япония
Николаевщина
Херсонщина
Война с Россией
Каховская ГЭС
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