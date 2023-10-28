ЮНИСЕФ потеряло связь со всеми своими работниками в Газе
Агентство ООН по делам детей полностью потеряло связь со всеми своими сотрудниками на территории Газы
Об этом пишет The New York Times.
Отмечается, что вечером 27 октября в Газе начались масштабные сбои в работе интернета и мобильной связи.
"Я очень обеспокоена их безопасностью и еще одной ночью невыразимого ужаса для одного миллиона детей в Газе", - сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.
Кроме того, известно, что две большие палестинские сети мобильной связи, Jawwal и Paltel, заявили, что их телефонные и интернет-услуги не работают.
В то же время некоторые палестинцы, которым удалось связаться с внешним миром, заявили, что страх и паника распространяются.
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