ЮНИСЕФ потеряло связь со всеми своими работниками в Газе

Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что вечером 27 октября в Газе начались масштабные сбои в работе интернета и мобильной связи.

"Я очень обеспокоена их безопасностью и еще одной ночью невыразимого ужаса для одного миллиона детей в Газе", - сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Кроме того, известно, что две большие палестинские сети мобильной связи, Jawwal и Paltel, заявили, что их телефонные и интернет-услуги не работают.

В то же время некоторые палестинцы, которым удалось связаться с внешним миром, заявили, что страх и паника распространяются.