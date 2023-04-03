Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Согласно сообщению, партию вакцин передали из-за подтвержденных случаев кори в Украине.

"Еще 657 тысяч доз в поддержку Национальной программы иммунизации и для наверстывания пропущенных прививок согласно Национальному календарю прививок ЮНИСЕФ пришлет в апреле", - рассказали в ведомстве.

Там напомнили, что специфического лечения кори не существует.

"Единственная надежная защита от этой болезни – вакцинация. Две дозы – в 1 год и в 6 лет – обеспечивают надежную защиту", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что вспышки кори цикличны и происходят каждые 5–6 лет из-за недостаточного уровня охвата прививками. Последняя была зафиксирована в 2017-2019 годах.