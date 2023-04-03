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ЮНИСЕФ доставил в Украину партию комбинированной вакцины против кори, паротита и краснухи

3 апреля, 2023 понедельник
10:31
Общество

ЮНИСЕФ доставил в Украину 35 200 доз комбинированной вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК). Препараты переданы бесплатно как гуманитарная помощь

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Согласно сообщению, партию вакцин передали из-за подтвержденных случаев кори в Украине.

"Еще 657 тысяч доз в поддержку Национальной программы иммунизации и для наверстывания пропущенных прививок согласно Национальному календарю прививок ЮНИСЕФ пришлет в апреле", - рассказали в ведомстве.

Там напомнили, что специфического лечения кори не существует.

"Единственная надежная защита от этой болезни – вакцинация. Две дозы – в 1 год и в 6 лет – обеспечивают надежную защиту", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что вспышки кори цикличны и происходят каждые 5–6 лет из-за недостаточного уровня охвата прививками. Последняя была зафиксирована в 2017-2019 годах.

  • В марте в Чертковской громаде в Тернопольской области выявили несколько случаев кори среди детей. Классы, в которых они учатся, перевели на дистанционку.
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Украина
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2023, понедельник
3 апреля
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