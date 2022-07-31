ЮНЕСКО выделит около $100 тыс. на развитие музеев и культурных учреждений Одессы
Организация объединенных наций по образованию, науке и культуре выделит $98 тыс. на развитие проектов в четырех культурных учреждениях Одессы
Об этом сообщила Одесская районная государственная администрация в Фейсбуке.
Как говорится в сообщении, ЮНЕСКО выделит грантовую поддержку на сумму около $100 тыс. для музеев и культурных учреждений Одессы.
"Представители Организации объединенных наций по образованию, науке и культуре подписали контракт с одесской некоммерческой организацией Museum for Change. Они выделят 98 тыс. долларов на развитие проектов в четырех учреждениях города", - пишет Одесская районная госадминистрация.
В частности, сообщается, что грантовую поддержку получат Одесский музей современного искусства, Государственный архив Одесской области, Одесский художественный музей и Департамент культуры Одесской облгосадминистрации.
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