Об этом сообщила Одесская районная государственная администрация в Фейсбуке.

Как говорится в сообщении, ЮНЕСКО выделит грантовую поддержку на сумму около $100 тыс. для музеев и культурных учреждений Одессы.

"Представители Организации объединенных наций по образованию, науке и культуре подписали контракт с одесской некоммерческой организацией Museum for Change. Они выделят 98 тыс. долларов на развитие проектов в четырех учреждениях города", - пишет Одесская районная госадминистрация.

В частности, сообщается, что грантовую поддержку получат Одесский музей современного искусства, Государственный архив Одесской области, Одесский художественный музей и Департамент культуры Одесской облгосадминистрации.

В результате ракетного удара российских войск по Одессе повреждено здание Одесского художественного музея.

Комитет ЮНЕСКО удовлетворил требование украинской стороны отказаться от проведения сессии в России.

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