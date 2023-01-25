ЮНЕСКО внесло исторический центр Одессы в список Всемирного наследия, - Reuters
Культурное агентство ООН ЮНЕСКО определило исторический центр Одессы объектом Всемирного наследия под угрозой
Об этом сообщает Reuters.
"Есть надежда, что статус, предоставленный на заседании экспертной группы ЮНЕСКО в Париже, поможет защитить культурное наследие Одессы, которое оказалось под угрозой после вторжения России в Украину, и позволит получить доступ к финансовой и технической международной помощи", - говорится в материале.
Отмечается, что исторический центр Одессы включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, которое находится под угрозой. Решение было принято на сессии ЮНЕСКО в Париже. Центр Одессы был включен в Основной список объектов Всемирного наследия.
Центр города номинировали на внесение в список еще в 2009 году, но российское вторжение в Украину ускорило этот процесс.
- 23 января эксперт Управления национального наследия Польши Марек Лемеш со ссылкой на предоставленные Минкульту Украины заявил, что российские оккупанты уничтожили по меньшей мере 553 объекта украинского культурного наследия с начала полномасштабного вторжения.
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