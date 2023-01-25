Об этом сообщает Reuters.

"Есть надежда, что статус, предоставленный на заседании экспертной группы ЮНЕСКО в Париже, поможет защитить культурное наследие Одессы, которое оказалось под угрозой после вторжения России в Украину, и позволит получить доступ к финансовой и технической международной помощи", - говорится в материале.

Отмечается, что исторический центр Одессы включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, которое находится под угрозой. Решение было принято на сессии ЮНЕСКО в Париже. Центр Одессы был включен в Основной список объектов Всемирного наследия.

Центр города номинировали на внесение в список еще в 2009 году, но российское вторжение в Украину ускорило этот процесс.

23 января эксперт Управления национального наследия Польши Марек Лемеш со ссылкой на предоставленные Минкульту Украины заявил, что российские оккупанты уничтожили по меньшей мере 553 объекта украинского культурного наследия с начала полномасштабного вторжения.

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