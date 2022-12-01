ЮНЕСКО внесло французский багет в список нематериального наследия человечества

Об этом сообщает Le Monde.

"В среду, 30 ноября, ЮНЕСКО включило багет в список нематериального наследия человечества. Организация, наиболее уважающая традиции, которые следует хранить, чем сами продукты, отметила мастерство и культуру, окружающую этот важный элемент французских столов", - говорится в сообщении.

Багет как нематериальное наследие человечества во Франции избрали среди других претендентов - парижскими крышами из цинка и фестивалем вина Юра.

Издание отмечает, что в мире багет – это признанная эмблема повседневной жизни французов, и каждый день его покупают около двенадцати миллионов французских потребителей, и что из пекарен ежегодно выходит более шести миллиардов багетов. А также добавляет, что президент Франции Эммануэль Макрон описал багет как "250 грамм магии и совершенства".

"Это признание особенно важно ввиду угрозы этому традиционному производству, таких как индустриализация и уменьшение количества пекарен, особенно в сельских общинах. В 1970 году было около 55 000 кустарных пекарен (одна пекарня на 790 жителей) по сравнению с 35 000 сегодня (одна) на 2 000 жителей), то есть в среднем исчезало четыреста пекарен в год в течение пятидесяти лет", - говорится в публикации.

Также отмечается, что, постоянно развиваясь, "традиционный" багет строго регулируется указом 1993 года, который направлен на защиту ремесленников-пекарей и одновременно налагает на них строгие требования, такие как запрет добавок.

Также багет является предметом национальных соревнований, во время которых "претендентов" разрезают вдоль, чтобы жюри оценило структуру и цвет мякоти, который должен быть идеально сливочным.

В то же время в статье констатируется, что во Франции в последнее время потребление багета уменьшается, особенно среди состоятельных слоев населения городов, предпочитающих хлеб на закваске, который более полезен с питательной точки зрения.

Напомним, 1 июля в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО был внесен украинский борщ.

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