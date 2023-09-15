ЮНЕСКО внесла Софийский собор, Киево-Печерскую лавру и центр Львова в список наследия, находящегося под угрозой
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в пятницу, 15 сентября, внес в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой Софийский собор, Киево-Печерскую лавру и центр Львова
Об этом идет речь на сайте команды Организации Объединенных Наций в Украине.
По мнению комитета ЮНЕСКО, "больше нет оптимальных условий для полной гарантии защиты выдающейся универсальной ценности объекта, и ему грозит потенциальная опасность из-за войны". Там подчеркнули, что Софийский собор и близлежащие монастырские сооружения, Киево-Печерская лавра и "Львов - ансамбль исторического центра" не только находятся под риском прямой атаки, но и уязвимы к ударным волнам, вызванным российскими атаками.
"Включение этих объектов в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, напоминает 195 государствам-участникам Конвенции об их обязательствах осуществлять мониторинг и содействовать защите этих объектов. Это также открывает возможность для дополнительной финансовой и технической помощи для реализации новых экстренных мер – в соответствии с мерами, которые уже приняла Украина вместе с ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.
- 7 сентября состоялось внеочередное заседание Комитета второго протокола в Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. На заседании 20 объектов наследия Украины добавили в Международный список культурных ценностей, которые находятся под усиленной защитой.
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