ЮНЕСКО внесла Софийский собор, Киево-Печерскую лавру и центр Львова в список наследия, находящегося под угрозой

Об этом идет речь на сайте команды Организации Объединенных Наций в Украине.

По мнению комитета ЮНЕСКО, "больше нет оптимальных условий для полной гарантии защиты выдающейся универсальной ценности объекта, и ему грозит потенциальная опасность из-за войны". Там подчеркнули, что Софийский собор и близлежащие монастырские сооружения, Киево-Печерская лавра и "Львов - ансамбль исторического центра" не только находятся под риском прямой атаки, но и уязвимы к ударным волнам, вызванным российскими атаками.

"Включение этих объектов в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, напоминает 195 государствам-участникам Конвенции об их обязательствах осуществлять мониторинг и содействовать защите этих объектов. Это также открывает возможность для дополнительной финансовой и технической помощи для реализации новых экстренных мер – в соответствии с мерами, которые уже приняла Украина вместе с ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.