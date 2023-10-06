ЮНЕСКО создаст виртуальный музей с трехмерными изображениями украденных произведений искусств
ЮНЕСКО совместно с Интерполом создадут виртуальный музей с похищенными из музеев, коллекций и археологических достопримечательностей по всему миру, стоимостью 2,5 миллиона долларов
Об этом сообщает The Guardian.
База Интерпола содержит данные более 52 тыс. культурных объектов и артефактов, украденных из музеев, коллекций и археологических памятников по всему миру, поэтому на основе этой базы ЮНЕСКО планирует открыть в 2025 году виртуальный музей стоимостью 2,5 миллиона долларов, направленного повышение осведомленности общественности о торговле людьми и уникальную важность культурного наследия.
Посетители смогут перемещаться по ряду виртуальных пространств, содержащих детальные 3D изображения артефактов, каждый из которых сопровождается материалами, объясняющими их уникальное культурное значение, включая истории и свидетельства экспертов.
"За каждой похищенной работой или фрагментом лежит кусочек истории, идентичности и человечности, вырванный у своих хранителей, сделанный недоступным для исследования, и теперь рискует впасть в забвение", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.
Она отметила, что цель проекта состоит в том, чтобы вернуть эти работы в центре внимания и восстановить право общества на доступ к своему наследию, опыт его и признание себя в нем.
Главный архитектор проекта Эрнесто Оттоне сказал, что, несмотря на то, что проектирование и создание виртуального музея было сложной работой, наиболее трудоемкой задачей было создание масштабированных 3D-изображений артефактов, для многих из которых нет никакой физической записи, кроме маленькой черно-белой фотографии.
- Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в пятницу, 15 сентября, внес в Список находящегося под угрозой всемирного наследия Софийский собор, Киево-Печерскую лавру и центр Львова.
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