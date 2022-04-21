ЮНЕСКО согласился не проводить мероприятие в России
Комитет ЮНЕСКО удовлетворил требование украинской стороны отказаться от проведения сессии в России
Об этом в телеграмме сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Еще одна победа культурного фронта. 45 сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Казани не состоится. Министерство культуры и информационной политики получило информацию о положительном решении относительно нашего требования", - говорится в сообщении.
Ткаченко поблагодарил наше представительство в ЮНЕСКО и коллег – министров тех стран, которые поддержали позицию Украины.
- Напомним, 18 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вместе с министрами культуры ЕС обратились в ЮНЕСКО об отмене проведения 45-й сессии Комитета всемирного наследия в Казани и перенесении ее во Львов.
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