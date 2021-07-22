ЮНЕСКО решила, что Софии Киевской и Киево-Печерской Лавре ничего не угрожает, - Ткаченко

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в Telegram

"Миссия пришла к выводу, что общее состояние сохранения объекта Собора Святой Софии с прилегающими монастырскими сооружениями и монастырского комплекса Киево-Печерской лавры с церковью Спаса на Берестове, удовлетворительное", - написал он.

По его словам, комитет отмечает положительные тенденции с 2017 года и отмечает, что реализация всех мероприятий положительно сказывается на сохранении ценности объекта.

"Никаких новых негативно влияющих факторов не было обнаружено. Более того, по сравнению с прошлыми годами есть значительные улучшения", - отметил министр.