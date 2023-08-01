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ЮНЕСКО рекомендует внести Венецию в список находящихся под угрозой исчезновения городов

1 августа, 2023 вторник
06:31
Культура ЮНЕСКО

Согласно отчету ЮНЕСКО, культовому итальянскому городу грозит "необратимый" вред от чрезмерного туризма, чрезмерной застройки и повышения уровня моря из-за изменения климата

Об этом заявило культурное агентство ООН, передает BBC.

Венеция известна как "La Serenissima", которая переводится как "очень спокойная" – но это прозвище больше не соответствует действительности. Отчет ЮНЕСКО обвиняет итальянские власти в "отсутствии стратегического видения" по решению проблем, с которыми сталкивается один из городов Италии.

Это удар для власти, обвиняемой в неспособности защитить исторический город и окружающую лагуну. Но один из бывших мэров Венеции обвинил международное агентство по наследству в том, что оно является "одной из самых дорогих и бесполезных организаций на земле".

Массимо Каччари сказал, что ЮНЕСКО выносит "суждение без знания" и "выражает мнения направо и налево, которые нам лучше игнорировать".

"Они не дают нам никакого финансирования для изменений, все, что они делают - это критикуют... Так, будто Венеция нуждается в ЮНЕСКО, чтобы быть объектом мирового наследия! Нам нужно больше действий и меньше слов".

Добавляется, что внесение Венеции в список опасности уже предлагалось ЮНЕСКО два года назад, но в последнюю минуту этого удалось избежать благодаря чрезвычайным мерам, принятым итальянским правительством.

В частности, одной из таких мер стало решение о запрете крупных кораблей – таких как круизные лайнеры – в канале Сан-Марко, а также обещание запустить амбициозный план сохранения города.

Запрет на движение больших кораблей выполняется, хотя ЮНЕСКО считает, что его следует распространить и на другие модели судов, очень загрязняющих окружающую среду.

Как сообщает итальянская газета La Repubblica, эксперты ЮНЕСКО написали несколько писем итальянскому правительству с просьбой об обновлении и графике. Ответы, которые они получили, были признаны недостаточными.

В отчете ЮНЕСКО, с которым ознакомилась La Repubblica, говорится, что властям, занимающимся чрезвычайной ситуацией в городе, не хватает стратегии противодействия угрозе изменения климата.

Потепление планеты оказывает разрушительное влияние, вызывая повышение уровня моря, поэтому Венеция, окруженная водой, очень уязвима к наводнениям.

Кроме того, в Венецию ежегодно посещают около 28 миллионов туристов. Это приводит ко все большему количеству проектов по расширению города, что, в свою очередь, наносит ущерб городу, считают в ЮНЕСКО.

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