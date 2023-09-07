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ЮНЕСКО рекомендует урегулировать использование искусственного интеллекта в образовании

7 сентября, 2023 четверг
14:58
Технологии

7 сентября ЮНЕСКО обнародовало первое руководство по применению генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в сфере образования, в котором призвало правительства контролировать технологию, в частности защищать конфиденциальность данных и устанавливать возрастные ограничения для пользователей

Об этом информирует Reuters .

"Мы боремся за то, чтобы согласовать скорость трансформации системы образования со скоростью изменения технологического прогресса и прогресса в этих моделях машинного обучения. Во многих случаях правительства и школы принимают радикально незнакомую технологию, которую даже ведущие технологи не утверждают, что понимают", - сказала помощница. генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования Стефании Джаннини.

Международная организация издала 64-страничный доклад, в котором определила основные принципы использования генеративного искусственного интеллекта (GenAI) для школьного, технического и профессионального образования.

"Поставщики GenAI должны нести ответственность за обеспечение соблюдения основных ценностей и законных целей, уважение интеллектуальной собственности и соблюдение этических практик, а также предотвращение распространения дезинформации и языка вражды", - говорится в заявлении.

ЮНЕСКО призвало правительства утвердить учебные программы искусственного интеллекта и предупредило об опасности GenAI, которая может ухудшить когнитивные и социальные навыки молодежи, если они не будут вовлекаться в реальный мир, эмпирические практики, такие как эксперименты, дискуссии с другими людьми и самостоятельные логические соображения.

Что известно об искусственном интеллекте

18 февраля 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что после переговоров, официальных писем, звонков и встреч с представителями OpenAI - ChatGPT стал доступным для регистрации пользователям из Украины. Программа не работает только на временно оккупированных Россией украинских территориях.

Эксперты считают , что искусственный интеллект способен разрушить рынок труда, повлияв на 300 млн рабочих мест.

Однако 28 марта стало известно, что Евросоюз профинансировал исследование и разработку многоязычного искусственного разговорного интеллекта для своих оборонных нужд.

29 марта главы правительств стран Европы призвали технологических гигантов бороться с дезинформацией в соцсетях.

19 апреля бизнесмен Илон Маск заявил , что искусственный интеллект, который он планирует создать, будет пытаться "понять природу Вселенной" и с меньшей вероятностью захочет "уничтожить человечество".

26 апреля генеральный директор Spotify Даниэль Эк рассказал , что музыкальная индустрия имеет "оправданные опасения" по поводу песен, которые создал искусственный интеллект.

Согласно исследованию Всемирного экономического форума, технологии и искусственный интеллект могут лишить работы 26 млн человек в течение 5 лет.

Джеффри Хинтон, автор технологии, легшей в основу ИИ, заявил , искусственный интеллект может вызвать целый ряд угроз - среди которых фейки и безработица.

9 мая стало известно, что стриминговый сервис Spotify удалил со своей платформы десятки тысяч песен, написанных искусственным интеллектом с помощью музыкального стартапа Boomy.

2 июня мобильное приложение с чат-ботом от OpenAI ChatGPT стало доступным в Украине. Тогда им могли воспользоваться только владельцы гаджетов на операционной системе iOS.

5 июля стало известно, что сверхпопулярный чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, запущенный в ноябре, впервые в июне получил меньший ежемесячный трафик на своем вебсайте.

23 июля компания OpenAI анонсировала запуск приложения ChatGPT для Android.

28 июля стало известно, что сенаторы США, озабоченные злонамеренным потенциалом искусственного интеллекта, вызовут разработчиков, руководителей и экспертов на слушания в конце этого года относительно возможных законодательных гарантий.

Некоторые из крупнейших в мире рекламодателей от пищевого гиганта Nestle до многонациональной компании потребительских товаров Unilever экспериментируют с использованием генеративного программного обеспечения ИИ, такого как ChatGPT и DALL-E, для сокращения расхода и повышения производительности.

Microsoft Corp. в Японии запустит изолированную версию чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, который будет способен обрабатывать секретную информацию государственных органов и конфиденциальные данные корпораций.

30 августа Google представила новую функцию искусственного интеллекта в программе видеозвонков Meet, которая может заменить человека во время рабочих встреч.

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