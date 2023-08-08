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ЮНЕСКО рекомендовала добавить в список мирового наследия в опасности 2 объекта в Украине

8 августа, 2023 вторник
00:30
Культура

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) рекомендовала добавить в перечень объектов мирового наследия в опасности 2 объекта в Украине – из-за угрозы их сохранению

Об этом сообщила глава Бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески 7 августа на брифинге в Ukraine Crisis Media Center.

"ЮНЕСКО недавно рекомендовала добавить в перечень объектов Всемирного наследия в опасности еще 2 объекта в Украине, учитывая угрозу их сохранению. Это собор святой Софии и близлежащие монашеские здания, Киево-Печерская лавра – в Киеве, а также ансамбль исторического центра Львова", – рассказала Кьяра Децци Бардески.

Она добавила, что окончательное решение по этим объектам комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО примет на предстоящей встрече этого сентября.

Глава Бюро ЮНЕСКО в Украине также рассказала о работе миссии по оценке повреждений в Одессе в результате обстрелов 23 июля. По ее словам, влияние обстрелов на исторический центр Одессы больше, чем ожидали эксперты. Всеохватывающий отчет о причиненном ущербе миссия ЮНЕСКО подготовит в декабре – к встрече стран-участниц Гаагской конвенции. Он будет содержать подробную информацию о работе миссии. В нем опишут обнаруженные находки, оценку нанесенного ущерба, советы экспертов и т.д. Следовательно, этот отчет может быть использован как доказательство в международных судах.

По состоянию на 26 июля 2023 года ЮНЕСКО подтвердила повреждение в Украине 274 объектов с 24 февраля 2022 года. Это 117 религиозных объектов, 27 музеев, 98 построек, представляющих исторический и/или художественный интерес, 19 памятников, 12 библиотек, 1 архив.

Что известно о ракетных обстрелах Одессы

В ночь на 23 июля русская армия атаковала Одессу. В ОК "Юг" заявили, что во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесщине по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", Х-22 и "Искандер-К", а также применил баллистические". Искандер-М". Подразделения ПВО уничтожили 9 из 19 воздушных целей врага - 4 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

Долгое время считали, что в результате удара один человек погиб, еще 22 получили ранения. Но 27 июля стало известно о второй жертве рашистов. Также россияне разрушили портовую инфраструктуру, по меньшей мере, 6 жилых, в том числе многоквартирных домов. Были повреждены десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна. Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне во время ракетной атаки по Одессе повредили консульское здание Греции, а лишь тремя днями ранее ударили по консульству Китая.

Во время атаки россияне разрушили Спасо-Преображенский собор - самый большой православный храм Одессы и Дом ученых. Кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

Владимир Зеленский, реагируя на российские обстрелы Одессы, отметил, что враг обязательно получит ответ за это преступление. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все государства и организации "осудить это варварское военное преступление". Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия таким образом пытается полностью изолировать выход Украины к Черному морю.

Митрополит Православной церкви Украины Эпифаний, комментируя обстрел Одессы, назвал разрушение Спасо-Преображенского собора очередным "проявлением сатанинской злобы" "русского мира".

Предстоятель церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий не стал осуждать Россию за ночной удар по Одессе, в результате которого пострадал подконтрольный УПЦ МП кафедральный Спасо-Преображенский собор. В своем заявлении Онуфрий выразил соболезнования в связи с этой великой трагедией, а также призвал одесситов проявлять смирение. При этом митрополит Онуфрий не упомянул о стране-агрессоре, а выступил с таким утверждением: "Любая, кто целится в небо, попадает в конце концов в самого себя".

Блаженнейший Святослав, глава УГКЦ, призвал к соболезнованию верующим Спасо-Преображенского собора в Одессе, разрушенного во время обстрела в ночь на 23 июля. Он отметил: "Это катастрофа - мать патриарха, который сначала освятил храм, а затем благословил уничтожившую его ракету".

В министерстве обороны России заявили, якобы причиной разрушения одесского Спасо-Преображенского собора в ночь на 23 июля стало падение ракеты украинской системы ПВО. ЦПИ опроверг фейк.

ЮНЕСКО осудила ракетный удар России по культурным объектам Одессы. А 29 июля в Одессу прибыла миссия организации по фиксации последствий ракетных атак россиян.

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