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ЮНЕСКО расширила список объектов мирового наследия
Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО внес четыре объекта в список мирового наследия
Об этом говорится на сайте ЮНЕСКО .
Новые объекты:
- Цюаньчжоу - центр торговли в Китае эпохи династий Сун-Юань,
- храм Каката - Рудрешвара в Индии
- транс-иранская железная дорога
- ландшафт искусств и наук Paseo del Prado и Buen Retiro (Испания).
- Комитет ЮНЕСКО проголосовал за исключение города Ливерпуля из списка объектов всемирного наследия
- Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО сделал вывод , что объектам Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры ничего не угрожает
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