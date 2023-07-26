ЮНЕСКО призвала запретить использование смартфонов в школах мира
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) рекомендует запретить использование смартфонов в школах, чтобы улучшить обучение учащихся и защитить детей от кибербулинга
Об этом сообщает The Guardian.
По данным ЮНЕСКО, существуют доказательства того, что чрезмерное использование мобильных телефонов связано с понижением успеваемости в обучении. Также чрезмерное количество времени, проведенного за экраном, оказывает негативное влияние на эмоциональную стабильность детей.
В соответствующем документе организации отмечается, что призыв к запрету смартфонов говорит о том, что цифровые технологии, включая искусственный интеллект, должны всегда подчиняться "человекоцентрическому видению" образования и никогда не вытеснять личное общение с учителями.
"Не все изменения - прогресс. Просто потому, что что-то можно сделать, не значит, что это нужно делать", - говорится в документе.
Поскольку обучение детей все больше перемещается в онлайн-формат, особенно в университетах, ЮНЕСКО призвало министров образования по всему миру "не пренебрегать социальным измерением образования", где студенты учатся лицом к лицу.
"Цифровая революция имеет огромный потенциал. Но подобно тому, как звучат оговорки о правилах ее регулирования в обществе, так же следует уделять внимание тому, как она используется в образовании. Использование новых технологий должно быть направлено на улучшение учебного опыта и на благосостояние студентов и учителей, а не в ущерб им", - сказала генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.
Она добавила, что онлайн-обучение не заменит живое общение людей, поэтому нужно ставить заранее потребности ученика и поддерживать учителей.
В отчете ЮНЕСКО также отмечается, что, несмотря на то, что технологии открывают возможности для обучения, преимущества распределены неравномерно, поэтому многие бедные люди со всего мира фактически исключены из образовательного процесса.
- Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в воскресенье, 23 июля, осудила ракетный удар России по культурным объектам Одессы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.72
Покупка 36.72Продажа 37.45
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.77
- Актуальное
- Важное