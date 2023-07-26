Об этом сообщает The Guardian.

По данным ЮНЕСКО, существуют доказательства того, что чрезмерное использование мобильных телефонов связано с понижением успеваемости в обучении. Также чрезмерное количество времени, проведенного за экраном, оказывает негативное влияние на эмоциональную стабильность детей.

В соответствующем документе организации отмечается, что призыв к запрету смартфонов говорит о том, что цифровые технологии, включая искусственный интеллект, должны всегда подчиняться "человекоцентрическому видению" образования и никогда не вытеснять личное общение с учителями.

"Не все изменения - прогресс. Просто потому, что что-то можно сделать, не значит, что это нужно делать", - говорится в документе.

Поскольку обучение детей все больше перемещается в онлайн-формат, особенно в университетах, ЮНЕСКО призвало министров образования по всему миру "не пренебрегать социальным измерением образования", где студенты учатся лицом к лицу.

"Цифровая революция имеет огромный потенциал. Но подобно тому, как звучат оговорки о правилах ее регулирования в обществе, так же следует уделять внимание тому, как она используется в образовании. Использование новых технологий должно быть направлено на улучшение учебного опыта и на благосостояние студентов и учителей, а не в ущерб им", - сказала генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Она добавила, что онлайн-обучение не заменит живое общение людей, поэтому нужно ставить заранее потребности ученика и поддерживать учителей.

В отчете ЮНЕСКО также отмечается, что, несмотря на то, что технологии открывают возможности для обучения, преимущества распределены неравномерно, поэтому многие бедные люди со всего мира фактически исключены из образовательного процесса.