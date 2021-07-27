ЮНЕСКО признала заповедники Грузии мировым наследием
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО добавил в список мирового наследия еще шесть новых объектов
Об этом сообщил сайт организации.
В перечень попали тропические леса и водно-болотные угодья вдоль побережья Черного моря в Грузии."На территории объекта - почти 500 видов животных, из них 19-ти грозит вымирание. В частности, на грани полного исчезновения находится колхидский осетр", - говорится в сообщении.
В список также попали субтропические леса на четырех островах на юго-западе Японии; приточно-отливные равнины в Корее и лесной комплекс Каенг Крачан в Таиланде.
Комитет признал мировым наследием еще два культурных объекта курган Арслантепе в Турции и Колонии милосердия в Бельгии и Нилерландах, которые были созданы в XIX веке для преодоления бедности.
Также был расширен объект "Линии обороны вокруг Амстердама».
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