ЮНЕСКО поддерживает включение Одессы в список Всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО также хочет включить Одессу в список находящихся под угрозой объектов Всемирного наследия и добавить в этот список Киев и Львов, которые уже являются объектами Всемирного наследия
Об этом сообщает BBC.
После встречи министра культуры Украины Александра Ткаченко с генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле в Париже организация заявила, что мобилизовала экспертов, чтобы заявка Украины могла быть срочно рассмотрена странами-членами Комитета Всемирного наследия.
ЮНЕСКО также хочет включить Одессу в список находящихся под угрозой объектов Всемирного наследия и добавить в этот список Киев и Львов, которые уже являются объектами Всемирного наследия.
В организации отметили, что Одесса расположена в нескольких десятках километров от линии фронта, и город уже подвергался артиллерийским обстрелам. В июле была разрушена часть большой стеклянной крыши и окон Одесского музея изящных искусств, открытой в 1899 году.
ЮНЕСКО будет финансировать ремонтные работы в музее, а также поможет с оцифровкой произведений искусства и предоставит оборудование для их защиты.
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