ЮНЕСКО осудило атаки РФ на исторический центр Одессы
Международная организация ЮНЕСКО осудила вражеские обстрелы России на объекты всемирного наследия в Одессе
Об этом сообщает горсовет Одессы со ссылкой на пресс-релиз ЮНЕСКО.
ЮНЕСКО призвало Россию прекратить нападения на культурные ценности, защищенные широко ратифицированными международными нормативными документами.
"Предварительная оценка в Одессе выявила повреждение нескольких музеев, находящихся на территории Всемирного наследия, в частности, Одесского археологического музея, Одесского морского музея и Одесского литературного музея", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все музеи были отмечены ЮНЕСКО и местными властями Голубой щит, отличительной эмблемой Гаагской конвенции 1954 года.
"Эта война представляет все большую угрозу украинской культуре. На сегодняшний день ЮНЕСКО подтвердила повреждение 270 культурных объектов в Украине с 24 февраля 2022 года", - напомнили в сообщении.
- Ночью 20 июля Россия атаковала ряд юго-восточных областей Украины: в Одессе разрушено админздание, 4 пострадавших; в Николаеве произошел пожар в жилом доме, есть погибшие и по меньшей мере 19 раненых.
- В ночь на 21 июля российская армия нанесла ракетный удар по Одесщине, в результате чего два человека получили ранения и было уничтожено 120 тонн агропродукции.
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