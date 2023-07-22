ЮНЕСКО осудило атаки РФ на исторический центр Одессы

Об этом сообщает горсовет Одессы со ссылкой на пресс-релиз ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО призвало Россию прекратить нападения на культурные ценности, защищенные широко ратифицированными международными нормативными документами.

"Предварительная оценка в Одессе выявила повреждение нескольких музеев, находящихся на территории Всемирного наследия, в частности, Одесского археологического музея, Одесского морского музея и Одесского литературного музея", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все музеи были отмечены ЮНЕСКО и местными властями Голубой щит, отличительной эмблемой Гаагской конвенции 1954 года.

"Эта война представляет все большую угрозу украинской культуре. На сегодняшний день ЮНЕСКО подтвердила повреждение 270 культурных объектов в Украине с 24 февраля 2022 года", - напомнили в сообщении.