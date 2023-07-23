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ЮНЕСКО осудила ракетную атаку на Одессу

23 июля, 2023 воскресенье
21:57
Война с Россией

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в воскресенье, 23 июля, осудила ракетный удар России по культурным объектам Одессы

Об этом говорится в заявлении организации.

"ЮНЕСКО глубоко встревожена и решительно осуждает дерзкую атаку, совершенную российскими войсками, которая поразила несколько культурных памятников в центре Одессы, где находится объект Всемирного наследия "Исторический центр Одессы"", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ракетный удар нанес ущерб ряду значимых культурных памятников, в том числе Спасо-Преображенскому собору, первой и главной православной церкви в Одессе, основанной в 1794 году.

"Это возмутительное разрушение знаменует собой эскалацию насилия в отношении культурного наследия Украины. Я решительно осуждаю это нападение на культуру и призываю Российскую Федерацию предпринять конструктивные действия для выполнения своих обязательств по международному праву, включая Гаагскую конвенцию 1954 года о наследии Конвенции о защите культурных ценностей17 заявила гендиректор организации Одре Азуле.

Также там отметили, что в ближайшие дни организация отправит в Одессу миссию для проведения предварительной оценки ущерба.

"Эти атаки противоречат недавним заявлениям властей России о мерах пресечения, принятых для сохранения объектов всемирного наследия в Украине, включая их буферные зоны", - говорится в сообщении.

Что известно о ракетных обстрелах Одессы

Во время воздушной тревоги в ночь на 23 июля российская армия атаковала Одессу не менее 5 видов ракет. По состоянию на утро в результате удара один человек погиб, еще 22 получили ранения.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что до сих пор продолжается разбор завалов и ликвидация пожаров. На местах работают все соответствующие службы.

Впоследствии в ОК "Юг" заявили , что во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесщине по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", Х-22 и "Искандер-К", а также применил баллистические "Искандер-М".

Россияне разрушили портовую инфраструктуру, по меньшей мере, 6 жилых, в том числе многоквартирных домов. Изувечены десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна. Пострадали 2 памятника архитектуры.

Также во время атаки россияне разрушили Спасо-Преображенский собор, самый большой православный храм Одессы и Дом ученых. Кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

Ночью 23 июля подразделения ПВО в Одесской области уничтожили 9 из 19 воздушных целей врага - 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские обстрелы Одессы и отметил, что враг обязательно получит ответ за это преступление. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все государства и организации "осудить это варварское военное преступление".

Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что Россия таким образом пытается полностью изолировать выход Украины к Черному морю.

В Офисе президента также отреагировали на российские ракетные обстрелы Одессы. Там объяснили, чего действительно хочет Россия, атакуя исторические центры городов, и как нужно реагировать миру на российские преступления.

По словам митрополита Киевского и всей Украины Эпифании, разрушение Спасо-Преображенского собора в Одессе является очередным проявлением сатанинской злобы "русского мира".

В министерстве обороны России заявили , что якобы причиной разрушения одесского Спасо-Преображенского собора в ночь на 23 июля стало падение ракеты украинской системы ПВО. ЦПИ опроверг фейк.

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 23 июля, заявил , что россияне во время ракетной атаки по Одессе повредили консульское здание Греции. Всего три дня назад террористы ударили по консульству Китая.

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