Об этом сообщила глава Бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески, передает пресс-служба Минкульта.

Миссия ЮНЕСКО провела предварительную комплексную техническую оценку ущерба, причиненного культурным и религиозным ценностям Одессы в период с 20 июля по 23 июля 2023 года. Это включало в себя инвентаризацию и документирование объектов, оценку структурной целостности и визуальный обзор устойчивости зданий для определения степени их повреждения.

По ее словам, специалисты приступили к созданию документации текущего состояния для плана сохранения и восстановления зданий, а также отцифровки сильно поврежденных зданий, в частности Спасо-Преображенского собора и Дома ученых.

По итогам проведенных мероприятий миссия ЮНЕСКО подготовит всеобъемлющий отчет о вреде, нанесенном ракетными ударами всемирному наследию в Одессе, для встречи стран-участниц Гаагской конвенции в декабре. Этот отчет может быть использован в качестве доказательства в международных судах.

"ЮНЕСКО не имеет мандата для расследования. Зато детальное документирование ЮНЕСКО может быть применимо соответствующими органами. Были примеры этого в прошлом, в частности, в случае причинения вреда наследству в Тимбукту, Мали, в 2013 году. Документация ЮНЕСКО была использована Международным уголовным судом для расследования", — заявила Кьяра Децци Бардески.

Обстрелы Одессы: что известно

В ночь на 23 июля русская армия атаковала Одессу. В ОК "Юг" заявили, что во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесщине по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: "калибры", "ониксы", Х-22 и "Искандер-К", а также применил баллистические". Искандер-М". Подразделения ПВО уничтожили 9 из 19 воздушных целей врага - 4 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

Во время атаки россияне разрушили Спасо-Преображенский собор - самый большой православный храм Одессы и Дом ученых. Кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

Владимир Зеленский, реагируя на российские обстрелы Одессы, отметил, что враг обязательно получит ответ за это преступление. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все государства и организации "осудить это варварское военное преступление". Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что Россия таким образом пытается полностью изолировать выход Украины к Черному морю.

ЮНЕСКО осудило ракетный удар России по культурным объектам Одессы. А 29 июля в Одессу прибыла миссия организации по фиксации последствий ракетных атак россиян.