Юлия Федив: что известно о кандидате на должность главы Минкульта

Первым о том, что она может занять главную должность в Минкульте, сообщил 2 сентября нардеп Ярослав Железняк. Ее кандидатуру активно поддерживают представители культурной сферы, а назначение может состояться в ближайшее время.

Эспрессо рассказывает, что известно о культурной и медиаменеджере, общественном деятеле, первом исполнительном директоре государственного Украинского культурного фонда Юлии Федив.

Кто такая Юлия Федив

Юлия Федив родилась 36 лет назад в Черновцах. Училась в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича по специальности международные отношения. Вместе с тем, окончила хозяйственное право в Национальной академии управления, а также международное и европейское право в Бременском университете в Германии.

Являлась координатором журналистских проектов в n-ost и Deutsche Welle. Координировала проекты в Немецком агентстве технической помощи Украине GIZ. А с 2017 года руководила Национальным бюро программы Евросоюза "Креативная Европа" в Украине.

Впоследствии именно Юлия Федив стала первым исполнительным директором государственного Украинского культурного фонда, на этом посту она проработала с 2018 по 2021 год. После завершения контракта в 2021 году снова подала свою кандидатуру на конкурсный отбор исполнительного директора УКФ. На тот момент Федив была одной из главных претенденток на переизбрание, однако свою кандидатуру отозвала из-за скандала – союз концертной индустрии обвинил УКФ в нарушениях при выдаче грантов. Тем временем представители культурной среды высказались в поддержку Юлии Федив, а саму ситуацию назвали #КейсЮлииФедив, #YuliiaFedivCase. Но, несмотря на огромную поддержку, своей кандидатуры она не восстановила.

В том же 2021 году Юлия Федив получила премию Women in Arts в категории "Культурный менеджмент". Отметить победительниц в этом году организаторы решили документальным фильмом "Женщины, играющие игры": лента объединила семь историй о жизненном и профессиональном пути лауреаток премии Women in Arts 2021, в том числе и истории Юлии Федов.

В июле 2021 года Правление ОО "Общественное Телевидение" избрало Юлию Федив новым директором, здесь она работала до июня 2022 года, когда стала победительницей программы им. Г. Гамфри, которая предусматривала стажировку в США в течение 2022-2023 академического года.

Фото: Юлия Федов/Facebook

Поддержка назначения

Ее кандидатуру чрезвычайно поддерживает украинское культурное сообщество, как очень удачную и мотивационную.

В частности, журналист и общественный деятель Богдан Логвиненко отмечает, что это может быть самой большой победой украинской культуры за последние годы.

"2021 год – Ткаченко начинает войну с Юлей Федив, главой УКФ, которая с командой создала новую и прозрачную систему поддержки украинской культуры. Культурное сообщество объединяется, чтобы спасти институцию, но поздно. Зато, благодаря сплоченности, возникшей вокруг угрозы существованию УКФ удается провести честные конкурсы на руководителей других институтов: Довженко-центра, Украинского института, Художественного арсенала, – напоминает он и продолжает: – 2023 год. Все может перевернуться и человек, с которым начал борьбу предыдущий горе-министр, человек, начавший системные изменения в один из самых сложных секторов имеет шанс масштабировать этот опыт. Если это произойдет, это может быть самой большой победой украинской культуры за последние годы".

Тем временем директор "Мистецького Арсенала" Олеся Островская убеждена , что это будет прекрасное назначение. Поддерживает Юлию Федив также известная актриса Ирма Витовская, называя такую кандидатуру "справедливым и профессиональным выбором".

Сама Юлия Федив уже также прокомментировала свое вероятное назначение министром культуры.

"В случае принятия соответствующего решения, я рассчитываю на наше сотрудничество во благо развития украинской культурной и информационной сфер. Только вместе мы сможем помочь изменить процессы, только вместе мы победим", - написала она в Facebook.

В комментариях к сообщению тоже много слов поддержки и надежд на скорейшее назначение.