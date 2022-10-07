Юг сейчас больше нужен россиянам, чем другие направления, - полковник СБУ Костенко
Роман Костенко, полковник СБУ, считает, что Путин ставил много стратегических целей на Юг Украины, потому что это и соединение с Приднестровьем, и выход к Черному морю, и отрезание Украины от морского побережья
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Юг интересен тем, что здесь стоят регулярные войска и Путин на это направление делал ставку, понимая, что "ДНР" и "ЛНР" были важны ему только как повод для войны. А Юг для него стратегически важен, потому что это соединение с Приднестровьем и Черным морем также отрезает Украину от морского побережья, то есть много стратегических целей Путин ставил относительно Юга. Но украинские войска не дали этого сделать, поэтому он и перебрасывает войска, понимая, что нужно южное направление", - прокомментировал полковник СБУ.
Роман Костенко добавил, что последние пленные, принимаемые вчера-позавчера, рассказывают о перебрасывании россиян из Токмака Запорожской области и из других направлений, где противник сейчас держит оборону.
"Я думаю, что Юг сейчас больше нужен россиянам, чем Донецкое направление, где они имеют преимущество и пытаются давить наших военных. На южном направлении, я считаю, сейчас преимущество более или менее на нашей стороне, но у противника еще достаточно сил и средств". Мы наступаем не числом, а умением. И это войдет в историю, когда по меньшему количеству артиллерии, бронетехники по сравнению с россиянами мы ведем наступление и освобождаем свои территории", - подчеркнул Костенко.
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