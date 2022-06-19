Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

Президент заверил, что Юг Украина не отдаст никому.

"Возвращаюсь с юга – посетил передовые позиции на Николаевщине, сам Николаев, а также Одесскую область. Пообщался с нашими защитниками и защитницами – военные, полицейские, нацгвардейцы, тероборона. Настроение у них – уверено, все они не сомневаются в нашей победе. Юг мы никому не отдадим, все свое – вернем, и море будет украинским – будет безопасным", - говорится в обращении Владимира Зеленского.

Российский агрессор дважды за 18 июня атаковал Николаев ракетными ударами.

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