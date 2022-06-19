Юг мы никому не отдадим, все свое – вернем: Зеленский возвращается из Одессы и Николаева, и записал видеообращение с поезда
Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Одессу и Николаев записал к украинцам видеовозвращение из поезда
Об этом Зеленский сказал в видеообращении.
Президент заверил, что Юг Украина не отдаст никому.
"Возвращаюсь с юга – посетил передовые позиции на Николаевщине, сам Николаев, а также Одесскую область. Пообщался с нашими защитниками и защитницами – военные, полицейские, нацгвардейцы, тероборона. Настроение у них – уверено, все они не сомневаются в нашей победе. Юг мы никому не отдадим, все свое – вернем, и море будет украинским – будет безопасным", - говорится в обращении Владимира Зеленского.
- Российский агрессор дважды за 18 июня атаковал Николаев ракетными ударами.
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