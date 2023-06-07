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Обзор

Юг может стать пустыней из-за подрыва дамбы, Украина планировала атаку Nord Stream, ВСУ удваивают усилия. Акценты мировых СМИ 7 июня

7 июня, 2023 среда
11:45
Мир про Украину

Последствия от подрыва Каховской дамбы могут "залечиваться" десятилетиями, украинские военные планировали атаковать газопроводы "Северного потока", украинское контрнаступление, вероятно, уже началось

На таких темах акцентируют международные издания 7 июня:

"Библейский потоп" и величайшая экокастрофа после Чернобыльской трагедии

Намеренный взрыв внутри Каховской дамбы на Херсонщине, скорее всего, вызвал ее обвал во вторник. The New York Times пишет, что, по словам экспертов, внешняя атака или даже неисправность конструкции возможны, однако это маловероятные объяснения. Отмечается, что Украина обвинила Россию в неудаче, военные силы которой неоднократно наносили удары по украинской инфраструктуре после вторжения в прошлом году, они контролировали дамбу, и это позволило им взрывать взрывчатку изнутри. Кремль обвинил Украину, но там не уточнили, как мог произойти взрыв на Каховской дамбе. Издание также составило карту наводнения затопленного юга Украины из-за подрыва плотины.

Разрушение большой Каховской дамбы и гидроэлектростанции, расположенные на линии фронта войны в Украине, могут высушить богатый сельскохозяйственный регион на юге страны, снести загрязняющие вещества в водные пути и нарушить экосистемы, развившиеся вокруг водохранилища. Однако эксперты говорят, что для понимания полного влияния крушения, пожалуй, понадобятся месяцы или даже годы, сообщает The Washington Post .

Кроме того, последствия разрушения плотины в Новой Каховке могут "заживать" годами, если не десятилетиями, чтобы восстановилась фауна и флора. The Guardian говорит, что ниже по течению по Днепру паводковые воды несколько спадут, когда волна достигнет Черного моря, но многие деревни и города вдоль течения могут быть непригодны для жизни, пока не будет построена новая дамба. Тысячи домов уничтожены, бесчисленное количество домашних и диких животных погибли. Экологическая травма от такого затопления водой и илом мгновенно изменила ландшафт, уничтожив острова и заболоченные земли. Это может стать самой большой экокатастрофой в Украине после Чернобыльской трагедии.

Существуют некоторые доказательства, подтверждающие идею, что разрушение дамбы явилось результатом несчастного случая, хотя и вызванного грубой халатностью России. Собственно, в ноябре прошлого года российские войска взорвали часть проезжего участка из-за плотины, чтобы таким образом остановить украинское контрнаступление на Херсонщине. Но, отмечает The Guardian , называя катастрофу на Каховской ГЭС "Библейским потопом", были также веские военные причины, почему россияне могли взорвать дамбу. Украинское командование определяет, что десантная атака через Днепр всегда была связана с риском, а после подрыва дамбы практически невозможно. Кроме того, масштабы бедствия можно увидеть на спутниковых снимках.

BBC сообщает, что, как предупредили в ООН, разрушение огромной Каховской дамбы в Украине будет иметь серьезные и далеко идущие последствия для тысяч людей, а полные масштабы катастрофы станут понятны в ближайшие дни.

В то же время представителя России в ООН обвинили в том, что он барахтается в "грязи лжи", после того как на экстренном заседании Совбеза тот заявил, что Украина разрушила Каховскую дамбу в результате военного преступления. The Guardian пишет, что представители США, Великобритании и Франции требуют расследования из-за катастрофы на Каховской ГЭС.

Пишет Politico , что лидеры ЕС и Украины заявили, что повреждение украинской дамбы в Новой Каховке, повлекшее масштабное наводнение в Херсонской области, может быть потенциальным военным преступлением. При этом отмечается, что эксперты указывают, что Москва имеет гораздо больше выигрыша от разрушения дамбы, поскольку она стремится замедлить долгожданное контрнаступление Украины.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, готовящийся к своему первому саммиту в Белом Доме с президентом США Джо Байденом, заявил, что нападение на дамбу в Новой Каховке станет новым минимумом, если будет доказано, что это дело рук российских войск. В настоящее время британские военные и разведывательные службы изучают доказательства, но пока рано принимать окончательное решение о причине обрушения плотины. Он подчеркнул, что в случае доказательства, что это был умышленный акт, подрыв Каховской дамбы станет самым большим нападением на гражданскую инфраструктуру в Украине с начала войны и продемонстрирует новые падения с точки зрения российской агрессии, утверждает Politico .

Началось ли контрнаступление ВСУ и куда может ударить Украина

"Вызывающая Украина", как отмечает Politico , настаивает, что разрушение дамбы в Новой Каховке, повлекшее масштабное наводнение в Херсонской области, не помешает контрнаступлению украинских войск. Собственно Украина предупреждала, что Россия будет пытаться уничтожить дамбу, еще с октября прошлого года, когда ВСУ начали свое внезапное контрнаступление и отвоевали у московских сил часть территории.

Однако издание пишет, что в последние два дня появились признаки того, что Украина удваивает свои усилия, чтобы вытеснить войска Путина. Ранее в Кремле заявили, что отразили большое наступление украинской армии в Донецкой области, однако Киев отверг заявления РФ. Президент Владимир Зеленский не объявил о начале долгожданного контрнаступления, но, скорее всего, за последние 48 часов украинцы активизировали операции. Мало кто из военных наблюдателей отрицает, что война сейчас переходит в новую фазу. Итак, кампания наконец-то началась? – задают вопросы журналисты.

Также речь идет о том , что, вероятно, Украина находится на пороге того, что вполне может оказаться одним из двух ключевых сражений в войне, развязавшей против нее России. Первой была успешная оборона Украины более года назад после полномасштабного вторжения РФ. Анализируется несколько вариантов локаций на фронте, где украинские войска могли бы осуществить неожиданные удары и какие бы от этого были последствия и успехи.

Украина планировала атаковать газопроводы Nord Sream

В прошлом году Соединенные Штаты получили информацию от европейского союзника, что украинские военные планировали атаку на газопроводы Nord Stream за три месяца до того, как они были повреждены. Атаку на трубопроводы в сентябре официальные лица США и западные союзники в прошлом году осудили как диверсию на критически важную инфраструктуру. Информацию впервые обнародовало издание The Washington Post. Другое американское издание CNN отмечает, что не видело документ, но три официальных лица подтвердили, что США были уведомлены об украинских планах.

Der Spiegel отмечает, что расследования продолжаются в разных странах, и федеральный прокурор Питер Франк также выясняет обстоятельства и причины происшествия на "Северном потоке". Но тропа, "скорее всего, ведет в Украину" – пишут в Spiegel. Американская служба ЦРУ, вероятно, до того знала, что есть планы атаковать трубопровод. О таком сценарии сообщили федеральное правительство Германии летом. Как тогда говорилось, украинцы, возможно, планировали нанять лодку в Швеции для совершения нападения. Однако западные спецслужбы в то время считали такой сценарий маловероятным. Больше в материале.

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