Юбилейный "Орлан-10": зенитные ракетные войска ВСУ 10 июня сбили 500-ю воздушную цель
500-ю воздушную цель уничтожили сегодня, 10 июня, зенитные ракетные войска Воздушных сил Вооруженных Сил Украины
Об этом сообщили в телеграмм-канале Воздушных сил ВСУ.
Юбилейным стал беспилотный летательный аппарат российских оккупантов "Орлан-10".
"Рассчитывали на несколько больше, впрочем, самолеты рашистов сейчас не частые гости в подконтрольном Вооруженным Силам воздушном пространстве", - отметили в Воздушных силах ВСУ.
Как добавили военные, 10 июня на счету ЗРВ Воздушных Сил ВС Украины – два БПЛА ОТР "Орлан-10". Еще два беспилотника этого же типа сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск.
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ уничтожали все типы воздушных целей: самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, БПЛА, а иногда и ракеты оперативно-тактических комплексов, - подчеркнули военные.
- В Донецкой и Луганской областях 10 июня украинские войска отбили 14 атак врага, сбили 4 беспилотника и уничтожили 4 танка
- А воины оперативно-тактической группировки "Восток" 10 июня убили 30 оккупантов, уничтожили танк и 2 миномета
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