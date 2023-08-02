ЮАР пытается убедить Россию вернуться к "зерновому соглашению"
Страны Южной Африки пытаются убедить Россию вернуться к переговорам по соглашению о безопасном экспорте зерна из портов Черного моря, от которого она отказалась в прошлом месяце
Об этом пишет Bloomberg.
"Мы также прилагаем все усилия, чтобы убедить российскую сторону заняться Черноморским соглашением по зерну и взаимодействуем со всеми соответствующими сторонами, чтобы увидеть, сможем ли мы найти решение, чтобы обеспечить открытие Черноморской инициативы", - сказала министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор в ходе переговоров со своим японским коллегой Эсимасом Хаяси в Претории.
В то же время Хаяси заявил, что Япония "жалеет" о прекращении Россией "зерновой инициативы" и надеется работать над ее возобновлением. Оба министра подтвердили необходимость для обеих стран сотрудничать в вопросах продовольственной безопасности в Африке.
Пандор также объяснила результаты российско-африканского саммита. Хаяси находится в туре по африканским странам, которые он считает относительно дружественными к России, на повестке дня стоят Уганда и Эфиопия.
Отмечается, что Южная Африка заняла внеблоковую позицию по поводу войны в Украине. Это вызвало критику со стороны некоторых из крупнейших торговых партнеров, включая США.
Глава МИД ЮАР заявила, что Южная Африка будет продолжать добиваться прекращения войны.
"Наша страна остается не присоединившейся в этом конфликте, поскольку мы рассматриваем все войны как войны, в которых мы не должны принимать чью-либо сторону", - сказала она.
Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"
16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.
В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения", которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.
18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.
19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.
В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам, направляющимся в черноморские порты Украины.
21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение, что оно снова заработает.
22 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением безотлагательно созвать совет Украина - НАТО из-за кризиса безопасности в Черном море.
О разговоре со Столтенбергом Владимир Зеленский написал в telegram. Зеленский и Столтенберг обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО.
25 июля Главное управление разведки обнародовало доклад руководству РФ, где указаны технологии, которые использовали россияне для препятствования экспорту украинского зерна, что свидетельствует о целенаправленном срыве "зернового соглашения".
26 июля министерство обороны Великобритании сообщило , что Россия разместила современный корвет "Сергей Котов" в южной части Черного моря для перехвата торговых судов в море. Он патрулирует маршрут перевозки между Босфором и Одессой.
Позже стало известно, что РФ готовит авиацию и корабли для блокирования районов Черного моря, обнаружения и уничтожения кораблей.
Президент России Владимир Путин сообщил , что РФ после одностороннего выхода из Черноморской зерновой инициативы готова заменить украинское зерно и начать бесплатно поставлять свое в страны Африки.
30 июля Папа Римский Франциск во время воскресной молитвы "Ангел Господень" в Ватикане обратился с призывом к российской стороне возобновить действие Черноморского зернового соглашения, которое позволяло Украине безопасно транспортировать зерно. Впоследствии президент Владимир Зеленский сказал , что считает важным призыв Папы Римского к России.
В воскресенье, 30 июля, несмотря на завершение "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.
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