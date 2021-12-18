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Главная Наука ЮАР планирует исследовать Антарктику с помощью украинского ледокола, - посол

ЮАР планирует исследовать Антарктику с помощью украинского ледокола, - посол

18 декабря, 2021 суббота
09:13

Южно-Африканская Республика должна конкретизировать в 2022 году планы исследования Антарктики с использованием украинского ледокола "Ноосфера"

Об этом рассказала посол Украины в ЮАР, Мозамбике и Ботсване Любовь Абравитова в интервью Укринформу.

Она заявила, что ученые обеих стран проводят совместные микробиологические исследования в Антарктике.

"А относительно нашего ледокола, это была инициатива южноафриканской стороны. Они ее озвучили, мы в июне обсудили ее с министерством образования, науки и технологий ЮАР. Надеемся, что в следующем году во время очередного заседания Комиссии по научно-техническому сотрудничеству между Украиной и ЮАР, это уже будет как-то конкретизировано", – сказала Абравитова.

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Украина
ЮАР
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