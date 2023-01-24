ЮАР, Китай и Россия проведут совместные военные учения

Об этом информирует Синьхуа .

По данным минобороны ЮАР, учения "Моси II" состоятся в Дурбане и Ричардс-Бэй в провинции Квазулу-Наталь. Они будут проходить с 17 по 27 февраля. В учениях примут участие более 350 южноафриканских солдат.

"Запланированные учения принесут пользу всем привлеченным странам, поскольку улучшат совместимость морских систем и общих систем реагирования на катаклизмы, а также разовьют морское сотрудничество и выполнят упражнения по противодействию пиратству", - заявил министр обороны ЮАР Санди Модизе.

Первые учения с российскими и китайскими военно-морскими силами ЮАР провела в ноябре 2019 года в Кейптауне.

23 января США и Израиль начали крупнейшие в истории совместные военные учения на фоне угрозы Ирану.