ЮАР, Китай и Россия проведут совместные военные учения
Военно-морские силы Южно-Африканской Республики, Китая и России в феврале проведут совместные учения
Об этом информирует Синьхуа .
По данным минобороны ЮАР, учения "Моси II" состоятся в Дурбане и Ричардс-Бэй в провинции Квазулу-Наталь. Они будут проходить с 17 по 27 февраля. В учениях примут участие более 350 южноафриканских солдат.
"Запланированные учения принесут пользу всем привлеченным странам, поскольку улучшат совместимость морских систем и общих систем реагирования на катаклизмы, а также разовьют морское сотрудничество и выполнят упражнения по противодействию пиратству", - заявил министр обороны ЮАР Санди Модизе.
Первые учения с российскими и китайскими военно-морскими силами ЮАР провела в ноябре 2019 года в Кейптауне.
- 23 января США и Израиль начали крупнейшие в истории совместные военные учения на фоне угрозы Ирану.
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