ЮАР должна "поступить правильно", когда Путин приедет на саммит БРИКС, - прокурор МКС Карим Хан

Об этом прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил в комментарии CNN.

"Южная Африка десятилетиями страдала от преступлений против человечества, преступлений апартеида, и я не думаю, что им нужны мои уроки", - заметил он.

В этом контексте Хан напомнил, что ЮАР добровольно стала участником Международного уголовного суда.

"Они знают, что такое закон, и я думаю, что они поступят правильно. И мы оценим, что действительно состоится на саммите БРИКС и отреагируем соответствующим образом", - добавил прокурор МКС.

Справка : БРИКС – группа крупнейших по площади развивающихся стран. В группу входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР. БРИКС считается соперником блока G7, в который входят страны с ведущими мировыми экономиками – США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада.

Что известно о саммите БРИКС и аресте Путина

17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Решение МКС связано с военными преступлениями Путина и Львово-Беловой. Они подозреваются в незаконной депортации украинского населения, в частности, детей.

После этого в Бразилии намекнули , что Путин может быть арестован на территории страны через ордер, выданный Международным уголовным судом.

Министр иностранных дел Украины, комментируя решение Международного уголовного суда, сказал , что "колеса справедливости крутятся", а в Human Rights Watch ордер на арест Путина назвали "тревожным звонком" для тех, кто совершает злоупотребление или скрывает их.

Позже к отзывам этих стран присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.

Также президент США Джо Байден заявил , что ордер МКС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.

Юристка Екатерина Бусол считала , что в Южно-Африканской Республике будут пытаться уговаривать Путина не ехать на саммит БРИКС в августе. А впоследствии министр иностранных дел Серий Лавров заявил , что планирует посетить совещание глав МИД стран БРИКС в ЮАР 1-2 июня.

В середине апреля в ЮАР отмечали , что ордер на арест президента России Владимира Путина, изданный судом в Гааге, втыкает им палки в колеса накануне саммита БРИКС в августе.

26 апреля Южно-Африканская Республика заявила , что не будет выходить из-под юрисдикции Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина.

1 мая власти Южно-Африканской Республики неформально предупредили РФ, что будут вынуждены арестовать российского диктатора Путина по ордеру МКС, если он прилетит в страну на саммит БРИКС.

Уже 30 мая в ЮАР заявили , что не будут отменять решения МКС, но предоставят дипломатический иммунитет участникам саммита стран БРИКС в августе.