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Юань теряет основную поддержку из-за выхода компаний из Китая, - Reuters

8 августа, 2023 вторник
14:00
Экономика

Инвесторы и аналитики считают, что спад прямых иностранных инвестиций в Китае свидетельствует о долгосрочном изменении тенденций, что заставляет юань сталкиваться с давлением со стороны того, что долгое время было одним из его стабильных опор

Об этом информирует Reuters .

С 1978 года, когда Китай открылся для иностранных инвестиций под руководством Дэн Сяопина, мировые компании вложили сотни миллиардов долларов в покупку и строительство заводов для доступа к рынку и дешевой рабочей силы, что укрепило китайскую валюту. Однако, по данным ведомства, недавно наблюдается спад прямых иностранных инвестиций, что привело к падению притока инвестиций в Китай до самого низкого уровня за 25 лет. Корпоративные лидеры и их советники утверждают, что это свидетельствует о долгосрочном изменении тенденций, что заставляет юань сталкиваться с давлением со стороны того, что долгое время было одним из его стабильных опор.

"Прямые иностранные инвестиции исторически не были огромным фактором колебания стоимости обменного курса, потому что обычно профицит составлял от 50 до 100 миллиардов долларов в год. Но когда это колеблется до дефицита, который сейчас там. Это достаточно большая корректировка", - сказал директор по исследованиям. рынков Китая в аналитической фирме Rhodium Group Логан Райт.

Приток прямых иностранных инвестиций в Китай замедлился до менее 4,9 млрд долларов во втором квартале, тогда как инвестиции китайских компаний за рубежом привели к рекордному дефициту чистых прямых инвестиций в размере 34,1 млрд долларов, согласно данным, опубликованным на прошлой неделе Государственной администрацией. иностранная валюта Китая (SAFE).

Спад иностранных инвестиций в Китай

Инвесторы и аналитики утверждают, что спад прямых иностранных инвестиций в Китай является результатом нервозности компаний по конкурентному и политическому трению между страной и Западом. Сообщается, что это привело к торговым и инвестиционным ограничениям, а также дипломатическому холоду. Регуляторные репрессии Китая в некоторых отраслях промышленности и рейды на американские консалтинговые фирмы также нервничают, заставляя предприятия беспокоиться о том, когда и где наступит следующий удар.

"У меня нет ни одного клиента, который хотел бы инвестировать в Китай. Никакого клиента. Все стремятся либо продать свою китайскую продукцию, либо, если они снабжают продукцию, то ищут альтернативное место для этого. Это кардинально отличается от того, что было даже п' пять лет назад", – сказал акционер юридической фирмы Buchalter, специализирующейся на международных бизнес-соглашениях и структурировании производства, Джон Рамиг.

Аналитики из Oxford Economics утверждают, что "зеленые" инвестиции в новые производственные мощности, вероятно, лучше всего отражают оптимистические настроения и в течение многих лет уменьшаются до общей суммы всего 18 миллиардов долларов в 2022 году с примерно 100 миллиардов долларов в год в 2010-2011 годах. Это свидетельствует об изменении тенденций в направлении более экологически чистых технологий и энергетики.

  • Напомним, в Китае планируют мобилизовать все население для контрразведывательной работы для борьбы со шпионажем. В ответ на это США заявили , что внимательно следят за исполнением расширенного закона Пекина о борьбе со шпионажем.
  • В июне Соединенные Штаты признали существование китайской шпионской базы на Кубе еще с 2019 года. Она является частью глобальных усилий Пекина по совершенствованию своих возможностей сбора разведданных.
  • 5 августа стало известно, что президент США Джо Байден подпишет указ о проверке и ограничении исходных инвестиций в "чувствительные технологии" Китая.
  • Китайский экспорт, вероятно, испытал еще больший спад в июле из-за того, что производители второй по величине экономики мира боролись за покупателей на рынках.
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