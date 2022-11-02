Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

По словам главного тренера "Шахтера" Игоря Йовичевича перед матчем с "Лейпцигом" его команду постигли травмы.

"То, что у нас много травм, это факт. Швед и Зубков – важные игроки нашей команды и нашей модели игры. Однако, думаю, их потерю достойно и на максимальном уровне заменят другие. Верю в команду и в положительный результат", - сказал Йовичевич.

Он назвал игру против "Лейпцига" самым большим вызовом в карьере большинства футболистов "Шахтера".

"Такого матча в нашей карьере еще не было, когда нам представился бы случай выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Лично я такого напряжения еще не испытывал, да и все так же, кроме некоторых футболистов. Осталось 90 минут матча с замечательной командой, которая в последних поединках набрала 16 очков из 18 возможных и победила "Реал", - рассказал Йовичевич.

Матч "Шахтер" – "Лейпциг" начнется в Варшаве в 19:45. "Горняки" уже гарантировали себе место в плей-офф Лиги Европы, но если победят немцев, то выйдут в 1/8 финала ЛЧ.

После 5 туров украинский клуб имеет 6 очков и занимает в группе F третье место. Испанский "Реал" с 10 баллами лидирует, "Лейпциг" с 9 очками – второй. Шотландский "Селтик" с 2 пунктами на четвертой позиции.

25 октября в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком".

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