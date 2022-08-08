Об этом сообщает издание Іtc.ua.

Google постоянно вкладывает немалые ресурсы в развитие специальных возможностей, чтобы максимально адаптировать свои продукты и услуги для нужд людей с особыми потребностями. Одной из наиболее заметных таких функций являются автоматические субтитры на YouTube.

"На появление поддержки украинского языка в функции автоматических субтитров YouTube Live Caption обратили внимание пользователи в соцсетях. Функция действительно работает — чтобы убедиться в этом, достаточно найти иноязычное видео и включить автоматические субтитры на украинском языке в настройках", — пишут в издании.

Также в ITc.ua добавляют, что система работает далеко не лучшим образом, однако "это характерно и для других языков, поскольку прыгнуть выше не позволяют возможности современных технологий машинного перевода".

"В то же время разработчики постоянно совершенствуют технологию распознавания речи — это дает надежду, что со временем качество субтитров и их перевода должно улучшиться. В общем, приятно, что Google уделяет все больше внимания украинскому сегменту YouTube — весной, например, украинским пользователям включили функцию Спонсорства", — подчеркивают. в издании.

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