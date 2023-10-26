YouTube заблокировал украиноязычную версию документального фильма "Экоцид" о преступлениях РФ
YouTube заблокировал украиноязычную версию документального фильма СтратКома ВСУ "Экоцид. У мира нет другого выбора, как остановить российскую агрессию"
Об этом в комментарии ИМИ рассказал главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ Тарас Дзюба.
По его словам, украиноязычную версию фильма заблокировали сразу после публикации, очевидно из-за массовых жалоб россиян.
"Мы выложили одновременно две версии, но YouTube одну заблокировал. Нам не понятно, почему украинскую версию, ведь они идентичны. Единственное, что на разных языках озвучены", - сказал Дзюба.
Команда Страткома ВСУ обратилась к YouTube за объяснением причин блокировки.
"Это странно. Потому что предыдущие видео касались политики врага по отношению к нашим детям. Было два фильма. Первый назывался "Похищение. Дети", а второй - "Раненые дети, искалеченные судьбы". И там гораздо более жесткие примеры были показаны. Это если говорить о жесткости, о том, как это может повлиять на моральное состояние, психику. заблокирован. А вот "Экоцид" был заблокирован в течение часа, и это интересно", - сказал Дзюба.
- В Минэкономики подсчитали, что с 24 февраля 2022 года Российская Федерация совершила в Украине 2500 экологических преступлений.
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