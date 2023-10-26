YouTube заблокировал украиноязычную версию документального фильма "Экоцид" о преступлениях РФ

Об этом в комментарии ИМИ рассказал главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ Тарас Дзюба.

По его словам, украиноязычную версию фильма заблокировали сразу после публикации, очевидно из-за массовых жалоб россиян.

"Мы выложили одновременно две версии, но YouTube одну заблокировал. Нам не понятно, почему украинскую версию, ведь они идентичны. Единственное, что на разных языках озвучены", - сказал Дзюба.

Команда Страткома ВСУ обратилась к YouTube за объяснением причин блокировки.

"Это странно. Потому что предыдущие видео касались политики врага по отношению к нашим детям. Было два фильма. Первый назывался "Похищение. Дети", а второй - "Раненые дети, искалеченные судьбы". И там гораздо более жесткие примеры были показаны. Это если говорить о жесткости, о том, как это может повлиять на моральное состояние, психику. заблокирован. А вот "Экоцид" был заблокирован в течение часа, и это интересно", - сказал Дзюба.