YouTube заблокировал ряд российских ТВ-каналов в Украине

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в Facebook.

"С сегодняшнего дня у нас недоступны: "Первый канал", "Россия 24" и "Россия 1", TASS, "РИА Новости", РБК, "Телеканал Звезда" и еще ряд каналов", - говорится в сообщении.

В ведомстве поблагодарили YouTube за такое решение.

"Это большой шаг к нашей общей победе", - подчеркнули в Минцифре.