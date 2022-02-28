YouTube заблокировал ряд российских ТВ-каналов в Украине
YouTube заблокировал российские каналы с пропагандой на территории Украины
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в Facebook.
"С сегодняшнего дня у нас недоступны: "Первый канал", "Россия 24" и "Россия 1", TASS, "РИА Новости", РБК, "Телеканал Звезда" и еще ряд каналов", - говорится в сообщении.
В ведомстве поблагодарили YouTube за такое решение.
"Это большой шаг к нашей общей победе", - подчеркнули в Минцифре.
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