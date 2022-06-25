YouTube заблокировал почти 500 пророссийских каналов по требованию СБУ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Киберспециалисты Службы задерживают вражеских агитаторов и агентов, нейтрализуют кибератаки и разоблачают российские фейки. Так, по требованию СБУ заблокировано около 500 пророссийских Youtube-каналов с аудиторией более 15 млн подписчиков", - говорится в сообщении.

В СБУ сообщают, что передали информацию для блокировки 1529 телеграм-каналов и ботов. Есть также доказательства для блокировки страниц в социальных сетях.

"426 аккаунтов в Instagram, 93 – в Facebook, 1050 – в TikTok", – добавляют в СБУ.

Сообщить информацию вражеским агентам, которые "сливают" важные данные или распространяют в соцсетях контент в поддержку захватчиков, можно по ссылке.

Телеканал "Еспресо" оказался среди лидеров по количеству просмотров видео, загруженных на YouTube в течение мая.

16 июня российский суд сообщил, что оштрафовал компанию Alphabet Google на 15 миллионов рублей (260 тысяч долларов) за невыполнение закона, требующего от технологических компаний локализовать данные пользователей.

21 июня представитель Google в Совбезе ООН обвинил РФ в кибератаках с целью эскалации ненависти и оправдания военных преступлений в Украине.

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