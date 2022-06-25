YouTube заблокировал почти 500 пророссийских каналов по требованию СБУ
Видеоплатформа YouTube заблокировала 442 российских канала за распространение ложной информации. Среди них "Россия", "Первый", "Соловьев" и другие
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Киберспециалисты Службы задерживают вражеских агитаторов и агентов, нейтрализуют кибератаки и разоблачают российские фейки. Так, по требованию СБУ заблокировано около 500 пророссийских Youtube-каналов с аудиторией более 15 млн подписчиков", - говорится в сообщении.
В СБУ сообщают, что передали информацию для блокировки 1529 телеграм-каналов и ботов. Есть также доказательства для блокировки страниц в социальных сетях.
"426 аккаунтов в Instagram, 93 – в Facebook, 1050 – в TikTok", – добавляют в СБУ.
Сообщить информацию вражеским агентам, которые "сливают" важные данные или распространяют в соцсетях контент в поддержку захватчиков, можно по ссылке.
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