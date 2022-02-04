YouTube заблокировал каналы Шуфрича и Медведчука Ukrlive и Первый независимый

Об этом сообщает сайт канала Первый Независимый .



"Телеканалы UkrLive и Первый Независимый сменили площадки в YouTube", - говорится в заявлении.



На канале обвинили в цензуре американскую компанию, а также украинские власти.



"Мы продолжим свою работу. Мы не остановимся. Мы чувствуем за собой поддержку миллионов граждан Украины, желающих жить в стране, где у людей есть право на выбор, какой канал смотреть", - добавили в сообщении.



О закрытии телеканалов также сообщила ведущая Диана Панченко .



"Каналы UkrLive и Первый Независимый в ютуб заблокированы. Нет слов", - написала она.

Напомним, сотрудники каналов Медведчука стали владельцами телеканала "Первый независимый".

Нацсовет назначил проверку канала Нестора Шуфрича UKRLIVE по распространению фейков.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против каналов "Первый незалежний" и UkrLive.

Голосование СНБО по закрытию этих каналов проводилось в течение трех недель.

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