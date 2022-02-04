YouTube заблокировал каналы Шуфрича и Медведчука Ukrlive и Первый независимый
4 февраля каналы Ukrlive и Первый независимый, принадлежащие нардепам от ОПЗЖ Нестору Шуфричу и Виктору Медведчуку, были заблокированы на YouTube
Об этом сообщает сайт канала Первый Независимый .
"Телеканалы UkrLive и Первый Независимый сменили площадки в YouTube", - говорится в заявлении.
На канале обвинили в цензуре американскую компанию, а также украинские власти.
"Мы продолжим свою работу. Мы не остановимся. Мы чувствуем за собой поддержку миллионов граждан Украины, желающих жить в стране, где у людей есть право на выбор, какой канал смотреть", - добавили в сообщении.
О закрытии телеканалов также сообщила ведущая Диана Панченко .
"Каналы UkrLive и Первый Независимый в ютуб заблокированы. Нет слов", - написала она.
- Напомним, сотрудники каналов Медведчука стали владельцами телеканала "Первый независимый".
- Нацсовет назначил проверку канала Нестора Шуфрича UKRLIVE по распространению фейков.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против каналов "Первый незалежний" и UkrLive.
- Голосование СНБО по закрытию этих каналов проводилось в течение трех недель.
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