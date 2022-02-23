YouTube заблокировал канал главаря террористов "ДНР" Пушилина
YouTube заблокировал аккаунт главаря террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube", - отмечает видеохостинг.
Если перейти на видеообращение, в котором Пушилин объявил об эвакуации людей в Россию, YouTube сообщает: "Это видео больше недоступно, поскольку связанная с ним учетная запись YouTube удалена".
- Напомним, 18 февраля главы "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.15
Покупка 29.15Продажа 29.9
-
EUR
Покупка 33.01Продажа 33.93
- Актуальное
- Важное