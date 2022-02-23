YouTube заблокировал канал главаря террористов "ДНР" Пушилина

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube", - отмечает видеохостинг.



Если перейти на видеообращение, в котором Пушилин объявил об эвакуации людей в Россию, YouTube сообщает: "Это видео больше недоступно, поскольку связанная с ним учетная запись YouTube удалена".





Напомним, 18 февраля главы "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию.

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