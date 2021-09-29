YouTube заблокировал два канала Russia Today на немецком языке из-за фейков о коронавирусе

Об этом сообщает DW .

"RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила ложной информации о COVID-19. Это привело к прекращению их прав на публикацию видео. Во время приостановления прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были заблокированы ", - сообщили в компании Google.

В МИД РФ уже назвали действия YouTube "актом беспрецедентной информационной агрессии"